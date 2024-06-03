Под Волгоградом нашли обломки неустановленного летательного аппарата

Обломки неустановленного летательного аппарата нашли в Новоаннинском районе Волгоградской области. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

На опубликованной Новоаннинский Сегодня. Официальный канал» видно фрагмент фюзеляжа серого цвета. Отдельные элементы конструкции напоминают крылья беспилотника, на обращенной к зрителю части аппарата можно заметить перфорацию, нанесенную радиально.

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По словам местных жителей, на месте находятся сотрудники МЧС России, медики и представители экстренных служб. Собеседник «Волгограда Онлайн» из числа местных чиновников сообщил, что обломки лежат уже давно.

© Телеграм-канал "Новоаннинский сегодня"

«Территорию оцепили вчера, никого туда не пускают», — добавил он.

Ранее в Ульяновской области беспилотник самолетного типа нашли на территории одного из сельскохозяйственных предприятий. Его обезвредили прибывшие на место саперы. О принадлежности дрона в экстренных службах не сообщили.