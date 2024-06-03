Что известно о челябинском маньяке, 14 лет державшем в плену девушек

Громкое дело «челябинского маньяка» Владимира Ческидова может завершиться в ближайшее время. В 2023 году из его дома сбежала женщина, которую долгие годы считали пропавшей без вести. Оказалось, что на протяжении 14 лет Ческидов держал ее в плену и насиловал. Сбежавшая оказалась не первой жертвой маньяка: еще в далеком 2010 году мужчина забил гвоздодером другую пленницу. Спустя год с начала расследования экспертиза признала Ческидова невменяемым. Как сложится дальнейшая судьба «челябинского маньяка» и что стало с его матерью, которая знала о пленницах, но молчала, — в материале «Вечерней Москвы».

Убил на глазах второй жертвы

Все началось со случайной встречи на челябинском автовокзале в 2008 году. Ческидов познакомился с 19-летней Катей (имя изменено — прим. «ВМ») и после непродолжительной беседы пригласил девушку «на чай». Когда пара была у него дома, Ческидов заявил, что отныне девушка — его пленница.

На протяжении 14 лет Катя жила в грязной, кишащей тараканами комнате, регулярно подвергаясь изнасилованиям и избиениям со стороны маньяка. На окнах своего дома Ческидов установил решетки, а на случаи своего отсутствия соорудил деревянную конструкцию, к которой привязывал жертву. За все эти годы Катя трижды бывала на улице, но и тогда ее рот оказывался заклеен скотчем, а руки — связаны.

— Если он дома, он практически все время проводил с ней, играл в шахматы, — приводит «74.ru» слова представителя правоохранительных органов.

Спустя несколько месяцев после поимки первой жертвы, Ческидов привел в дом еще одну женщину — Настю (имя изменено — прим. «ВМ»), представив ее своей женой. Насте было около 30 лет и, в отличие от Кати, она жила в сарае своего мучителя. В 2010 году женщина, воспользовавшись случаем, попробовала бежать, однако разъяренный такой выходкой Ческидов ударил Настю ножом. Затем он добил ее гвоздодером на глазах у второй пленницы.

Кастрюля с останками

Показательное убийство на долгие годы заставило Катю смириться со своим положением. Однако она не теряла надежды и ждала идеального случая. 30 июля 2023 года настал тот самый день. На тот момент девушке было уже 33 года. В этот день Ческидов переборщил с алкоголем и начал буйствовать в огороде. Испуганная мать вызвала сыну скорую. Мучителя увезли в психиатрическую клинику, а Катя, воспользовавшись случаем, взломала замок на двери своей комнаты и бросилась к соседям.

После произошедшего дом Ческидова окружили полицейские. В ходе обысков они обнаружили много секс-игрушек, порнографические фильмы и конструкции, к которым маньяк привязывал свою жертву.

В погребе сотрудники правоохранительных органов нашли большую кастрюлю с останками, принадлежавшими убитой и расчлененной еще в 2011 году Насте. Ее личность до сих пор неизвестна. Полицейские провели несколько экспертиз, по показаниям второй жертвы составили фоторобот, однако родственников убитой так и не нашли.

Неглупый человек

Соседи считали Ческидова умным, но закрытым человеком. Такого же мнения придерживаются силовики и следователи, которые работали над делом маньяка.

После десяти классов местной школы Владимир Ческидов долгое время торговал у челябинского вокзала. В 17 лет он попал в колонию за разбой. Выйдя из тюрьмы через четыре года, будущий маньяк женился, однако брак продлился недолго. Пара рассталась через шесть лет после свадьбы, однако заявление на развод так и не подала. Ческидов уехал в Москву, где торговал на Ленинградском рынке. В столице мужчину избили и ограбили, после чего он без денег вернулся к матери.

— На самом деле он довольно неглупый. Но вот с психическим заболеванием, — приводит «74.ru» слова одного из знакомых Ческидова.

Однако подозрения у соседей все же были. Мать Ческидова Валентина рассказывала подругам, что сын живет в ее доме вместе с невестой. Однако девушку никто никогда не видел. Валентина оправдывала это скрытностью пары.

Жила как королева

В 2023 году полицейские задержали Владимира Ческидова. Вместе с ним под следствие попала его мать. На допросах женщина заявляла, что обе девушки находились в их доме по собственной воле. По словам Валентины Ческидовой, пленницы не работали и жили с не курящим и не пьющим мужчиной.

— Она пристроилась к моему сыну и жила как королева, — считает она.

Маньяк также заявил, что близость с девушками происходила по обоюдному согласию. В то же время выжившая жертва рассказала, что за все годы плена мужчина изнасиловал ее не менее тысячи раз.

Валентине Ческидовой 72 года. Раньше она работала в психиатрической больнице, на пенсии занималась торговлей, брала уроки танцев и часто приглашала в гости подруг и соседей.

Лечебница вместо тюрьмы

В июле 2023 года следователи возбудили в отношении Ческидова уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Убийство», «Покушение на убийство», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Матери маньяка предъявили обвинения в похищении человека, однако вскоре суд отпустил ее из-под стражи.

Расследование преступлений Ческидова длилось год. Мужчине грозило пожизненное лишение свободы, однако 27 мая 2024 года сексолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым.

— Фигурант страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием, не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.

Постановление о принудительном лечении Ческидова направили в суд.