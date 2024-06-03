Десятки детей отравились в чукотской гостинице

Группа детей заболела острой кишечной инфекцией в гостинице на Чукотке, сообщает прокуратура региона. Организована проверка по факту произошедшего. Специалисты дадут оценку соблюдению должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

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В Анадыре зафиксированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией постояльцев гостиницы «Хостел», в том числе несовершеннолетних. <...> Проводятся процедуры дезинфекции помещений и поверхностей объектов окружающей среды, — сказано в публикации.

По данным РИА Новости, среди заболевших 21 ребенок, из них девять госпитализированы с симптоматикой острой кишечной инфекции. Еще двое взрослых определены как бессимптомные носители ротавируса. Состояние у всех удовлетворительное.

Ранее стало известно, что по результатам проверки 38 брендов мороженого, представленных в российских магазинах, в двух из них обнаружили кишечную палочку. Проблемы нашли в пломбире «Мишка на полюсе» от казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино».

Бактерии могут появиться в продуктах, которые не подвергаются термической обработке. Они могут вызывать острые кишечные инфекции с такими симптомами, как боли в животе, повышенная температура, рвота, диарея.