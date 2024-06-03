Российские пилоты заметили белый шар в небе над Москвой

Пилоты российской авиакомпании Utair заметили белый шар в небе над Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

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Нештатная ситуация произошла 1 июня на рейсе Boeing 737-800 из Тюмени. По данным источника, экипаж воздушного судна доложил о шаре белого цвета с подвесом в 52 километрах к северо-западу от столицы.

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Уточняется, что тот момент полет проходил на высоте 5,2 тысячи метров.

В апреле пилоты другой российской авиакомпании увидели серебристый шар в районе Шереметьево. Тогда воздушное судно летело на высоте около 800 метров, а объект находился выше. При этом органы ПВО шар не наблюдали.