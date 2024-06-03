Силовики задержали участника банды террориста Шамиля Басаева Хамзата Зоева. Жителю Москвы предъявлены обвинения по ряду статей, в том числе о захвате заложников, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, уроженец Чеченской Республики Зоев «добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева». Он принял участие в нападении на Буденновск 14 июня 1995 года, в результате которого были убиты 129 человек, 317 получили ранения, а 1586 были захвачены в заложники.

«В связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - уточнила представитель СК России.

Светлана Петренко отметила, что Зоева обвиняют в совершении террористического акта, бандитизме, захвате заложников и убийстве, с ним ведутся «неотложные следственные и иные процессуальные действия».

Представитель СК Росси напомнила, что силовики продолжают реализовывать принцип неотвратимости наказания и ведут поиски других участников нападения, которые все еще скрываются от правоохранительных органов.

Ранее были задержаны двое участников банды террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые принимали участие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году.