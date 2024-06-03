В Москве задержан участник нападения банды Шамиля Басаева на Буденновск в 1995 году Хамзат Зоев, он заключен под стражу, сообщили в Следственном комитете и Центре общественных связей ФСБ.

Зоев заключен под стражу и обвиняется по статьям УК России: «Террористический акт», «Бандитизм», «Захват заложников» и «Убийство», передает ТАСС.

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По данным СК, Хамзат Зоев, уроженец Чеченской Республики, в июне 1995 года добровольно вступил в состав банды Басаева. 14 июня того же года он вместе с другими боевиками численностью не менее 160 человек участвовал в нападении на Буденновск.

В результате теракта погибли 129 человек, 317 получили ранения, 1586 были взяты в заложники.

Следственный комитет продолжает устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.