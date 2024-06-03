В Новосибирске полыхает склад с горючими материалами

Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Новосибирске, сообщает МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 55 специалистов ведомства и 16 единиц техники.

Отмечается, что огонь охватил кровлю строения на улице Оловозаводская в Кировском районе. Пожар удалось локализовать на площади 2450 квадратных метров.

1 июня пожар вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии в селе Сергеиха Владимирской области. Огнем были охвачены второй этаж и крыша на площади 2,5 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, сообщение о возгорании на улице Карла Либкнехта поступило в 16:30. Прибывшие на место спасатели бросили свои силы на тушение горящего здания. Им удалось не допустить распространение огня и локализовать пожар.