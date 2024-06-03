В Хабаровске из-за DDoS-атаки не работают сайты мэрии и гордумы

Компания "Рэдком" в Хабаровске подверглась DDoS-атаке, не работают сайты мэрии и городской думы, сообщили в администрации города.

Провайдер предоставляет доступ к интернету, кабельное и цифровое телевидение, видеонаблюдение, умный домофон и другие услуги связи в Хабаровске и в некоторых близлежащих поселениях.

"На всю сеть компании "Рэдком" произошла DDoS-атака. В связи с чем некоторое время не будет работать сайт администрации города и Хабаровской городской думы", - сказали в администрации, добавив, что сотрудники компании работают над локализацией атаки совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам и магистральными операторами.

Жители города также испытывают проблемы с подключением устройств к интернету.