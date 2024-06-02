В центре Львова произошла массовая драка подростков

Массовая драка подростков произошла в центре города Львова на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По ее данным, местом стычки стал парк имени Ивана Франко. Причина конфликта неизвестна.

На видео драки, опубликованном в Telegram-канала издания, видно, как в ней участвуют более десятка подростков с обеих сторон. Также видно, что одного из молодых людей, лежащего на земле, бьют кулаками и ногами.

В Одессе произошла массовая драка с участием военных

Украинские издания 26 мая опубликовали в Telegram-каналах видеозапись массовой драки, которая произошла в Киеве на центральной улице Крещатик. Как стало известно позднее, одна группа мужчин, участвовавших в уличном конфликте, состояла из граждан Турции, вторая - из жителей Одесской и Киевской областей. Еще одна массовая уличная драка произошла двумя днями ранее в Одессе в курортном районе Аркадия. На видеокадрах той стычки, опубликованных в Telegram-канале издания "Страна", было видно несколько военных и большое число гражданских.