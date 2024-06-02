В Москве нашли воздушный шар и коробку с надписью "радий"

В Москве на территорию предприятия опустился подозрительный предмет, похожий на воздушный шар. Об этом сообщает «МК».

Отмечается, что находку обнаружили на северо-востоке столицы около 20:30 возле предприятия на Алтуфьевском шоссе.

В публикации говорится, что к воздушному шару была прикреплена коробка с надписью «радий». Место происшествия оцепили, там работает полиция. Официальных комментариев на данный момент не поступало.

Ранее в подмосковной Балашихе три жилых дома получили повреждения в результате падения обломков малоразмерного воздушного шара, сбитого средствами противовоздушной обороны (ПВО).