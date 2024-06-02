В Подмосковье конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой

В поселке Лесной Московской области вечером 1 июня во время конфликта между двумя местными жителями прозвучали выстрелы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным ведомства, один из мужчин выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали с ранением. Информации о причинах ссоры нет.

1 июня в дежурную часть правдинского отдела полиции УМВД России «Пушкинское» поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных в поселке Лесной, слышны звуки, похожие на выстрелы. Незамедлительно прибывшими полицейскими предварительно установлено, что по вышеуказанному адресу между двумя мужчинами произошел конфликт, после чего один из них выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента, — сказано в сообщении.