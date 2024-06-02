Трагедия произошла во время авиашоу в португальском городе Беже: в небе во время выполнения маневра столкнулись два самолета. В результате авиапроисшествия погиб один человек и еще один поучил ранения, пишет издание Observador.

Момент столкновения запечатлел один из зрителей авиашоу. На место незамедлительно прибыли экстренные службы.

Известно, что в воздухе столкнулись самолеты испано-португальской пилотажной группы Yakstars. После один из них приземлился, а второй упал, после чего возник пожар. Погибший являлся гражданином Испании.

Авиашоу, организованное ВВС Португалии, является крупнейшим национальным авиашоу и проходит на авиабазе № 11 в Бежа. В этом году мероприятие было бесплатным и проходило 1 и 2 июня. После авиакатастрофы его завершили. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Авиаконструктор и бывший эксперт космического кластера фонда «Сколково» Вадим Лукашевич заявидл, что российские самолеты остаются относительно безопасными. Он заметил, что за два года санкций никаких катастроф не произошло, хотя количество авиапроисшествий и увеличилось.