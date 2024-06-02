В Чехии из-за удара молнии пострадали 14 человек
В чешском городе Либерец 14 человек получили различные травмы в результате удара молнии.
Об этом пишет информационное агентство ČTK.
Несчастный случай произошёл в парке, где проводилось детское мероприятие — в одно из деревьев ударила молния.
Отмечается, что среди пострадавших пятеро детей. На место ЧП прибыли спасатели.
Уточняется, что некоторым получившим травмы потребовалась реанимация. При этом медики отметили, что у пострадавших несерьёзные травмы, все пациенты в сознании, ни один из них не получил ожогов.
Ранее мужчина погиб от удара молнии в подмосковной Балашихе.