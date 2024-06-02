Стало известно о погибших при пожаре на Ухтинском НПЗ

В Ростехнадзоре заявили, что два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в Коми.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что ещё один человек находится в тяжёлом состоянии.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в результате возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте в Коми есть погибшие и пострадавшие.

Очевидцы сообщили о взрывах и пожаре на нефтезаводе в Ухте

В МЧС указывали, что пожар на предприятии тушат по повышенному рангу №4.