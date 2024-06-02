В Хакасии мужчина выстрелил в прибывшего на вызов полицейского

Мужчина в Черногорске в Хакасии ранил из пистолета участкового уполномоченного, прибывшего на вызов, возбуждено уголовное дело. Стрелявший был задержан и умер в автомобиле скорой по дороге в психиатрическую больницу из-за ухудшения здоровья, сообщили журналистам в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"2 июня 2024 года в следственный отдел по городу Черногорску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что 41-летний житель Черногорска, находясь возле дома 3 по улице Розы Люксембург, произвел выстрел в 24-летнего участкового уполномоченного ОМВД России по Черногорску, прибывшего для разбирательств по поступившему сообщению", - сообщили в ведомстве, добавив, что стрелявший мужчина умер в автомобиле скорой помощи при транспортировки его в психиатрическую больницу из-за ухудшения здоровья.

По предварительной версии следствия, в дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы с жалобой на соседа, который нарушает общественный порядок. На место происшествия выехали два участковых уполномоченных. Мужчина пытался скрыться от полицейских, а затем выхватил у одного из них пистолет из кобуры и выстрел сотруднику правоохранительных органов в живот. Стрелявший был задержан прибывшими на подкрепление сотрудниками полиции и Росгвардии, оружие они не применяли, сообщили ТАСС в ГСУ. Как предполагается, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, добавили в ведомстве.

Раненый сотрудник полиции доставлен в больницу, ему оказывается необходимая помощь. Возбужденно уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).