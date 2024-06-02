Южная Осетия осталась без электричества

Электроснабжение нарушено в Южной Осетии из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП), сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе республика осталась без электричества. На место выехали сотрудники МЧС Южной Осетии для выявления причин аварии", - сообщили в ведомстве.

Электроэнергия из России в республику поступает по ЛЭП, проходящей по территории Северной Осетии. Население Южной Осетии численностью более 50 тыс. человек периодически остается без электричества из-за профилактических ремонтных работ, а также из-за аварий на ЛЭП по причине непогоды в горах.