Названа причина пожара на нефтезаводе в Коми

Пожар на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте возник из-за несоблюдения правил техбезопасности. Происшествие не связано с атаками вражеских дронов, сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.

Глава Коми рассказал, что в Ухте «произошёл инцидент на нефтеперерабатывающем предприятии». В четырех километрах от города подрядная организация вела плановые технические работы. В воскресенье там произошло возгорание в резервуаре с мазутом.

По словам чиновника, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь.

«Хочу сразу успокоить жителей Ухты и Коми — пожар не связан с атаками вражеских беспилотных аппаратов. По предварительным данным причиной случившегося стало несоблюдение правил техбезопасности», — написал Владимир Уйба в Telegram-канале.

Он добавил, что держит ситуацию на контроле.