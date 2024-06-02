Два человека погибли в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ухте Республики Коми. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил Telegram-канал Baza.

— Два человека погибли в результате происшествия на НПЗ в Ухте, — говорится в сообщении.

По данным Baza, еще один пострадавший был доставлен в больницу. У всех комбинированные травмы. По предварительной информации, мужчины проводили работы на одном из резервуаров.

Сообщалось также, что возгорание произошло внутри резервуара, в настоящее время специалисты охлаждают его, пожарные готовятся проводить «пенную атаку». При этом крыша резервуара частично разрушена. Угрозы распространения огня на другой резервуар нет. По информации Telegram-канала, версия атаки беспилотников не рассматривается.

В Краснодарском крае произошел пожар на НПЗ

20 мая специалисты зафиксировали повреждения на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, который подвергся атаке беспилотников украинской армии.

В свою очередь 17 мая после падения украинского беспилотного летательного аппарата на НПЗ в Туапсе произошло возгорание. Пожарно-спасательные службы взяли ситуацию под контроль незамедлительно и приступили к тушению пожара.