СМИ: Два человека погибли в результате пожара на НПЗ в Ухте
Два человека погибли в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ухте Республики Коми. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил Telegram-канал Baza.
— Два человека погибли в результате происшествия на НПЗ в Ухте, — говорится в сообщении.
По данным Baza, еще один пострадавший был доставлен в больницу. У всех комбинированные травмы. По предварительной информации, мужчины проводили работы на одном из резервуаров.
Сообщалось также, что возгорание произошло внутри резервуара, в настоящее время специалисты охлаждают его, пожарные готовятся проводить «пенную атаку». При этом крыша резервуара частично разрушена. Угрозы распространения огня на другой резервуар нет. По информации Telegram-канала, версия атаки беспилотников не рассматривается.
В Краснодарском крае произошел пожар на НПЗ
20 мая специалисты зафиксировали повреждения на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, который подвергся атаке беспилотников украинской армии.
В свою очередь 17 мая после падения украинского беспилотного летательного аппарата на НПЗ в Туапсе произошло возгорание. Пожарно-спасательные службы взяли ситуацию под контроль незамедлительно и приступили к тушению пожара.