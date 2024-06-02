В Дубне горит лодочный поселок БАМ на Московском море

Пожар произошел в лодочном поселке БАМ в подмосковном городе Дубна. Об этом сообщил местный Telegram-канал. "Опять полыхает БАМ на Московском море. Дым видно отовсюду", - пишет канал. Площадь пожара и его причины пока неизвестны. На месте работают пожарные расчеты. На опубликованном видео с места происшествия можно увидеть, что практически весь лодочный комплекс охвачен огнем. 2 июня сообщалось о пожаре на нефтезаводе в Ухте. В его тушении принимают участие 74 специалиста МЧС. Помимо этого, в воскресенье состав проехал сквозь охваченный пожаром лес в Бурятии. Инцидент произошел в Муйском районе, где ранее ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. На кадрах с из кабины машиниста заметно, как поезд едет по рельсам и не останавливается. В этот момент по обе стороны от средства передвижения можно увидеть огонь и большое количество дыма.