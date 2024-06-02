В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы правительства Республики Коми.

© Телеграм-канал «МЧС России»

По данным администрации, возгорание произошло в одном из резервуаров ухтинского предприятия, находящемся в 4 км от города. В данный момент его тушат 74 спасателя при поддержке 22 единиц спецтехники.

Как пишет Telegram-канал "Сыктывкар N1", перед началом пожара очевидцы слышали взрывы на территории НПЗ. По неофициальной информации, инцидент не обошелся без летальных случаев.

В «Лукойл» прокомментировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

19 мая ВСУ запустили более 60 беспилотников по территории России. Шесть дронов атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани, после чего предприятие вынужденно приостановило работу. Это уже не первая атака на Славянский нефтезавод, ранее ВСУ целились в резервуарный парк. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".

С начала 2024 года участились атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, в мае они были нацелены на НПЗ в Калужской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и ряде других регионов. По словам вице-премьера Александра Новака, обеспечить 100%-ную защиту объектов ТЭК невозможно.