Трехлетняя девочка выпала с 9-го этажа в Москве

Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на 9-м этаже на Реутовской улице в Москве, она жива. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"На улице Реутовская малолетняя, оперевшись на москитную сетку, выпала из окна квартиры 9-го этажа жилого дома. Девочка 2021 года рождения госпитализирована", - сказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что контролируют установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.