Появились данные о пострадавших при обрушении дома в Стамбуле

Один человек погиб в результате обрушения четырехэтажного дома в Стамбуле. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает Ahaber.

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По данным издания, о гибели человека стало известно от работающих на месте происшествия спасателей. Пожарные полагают, что под завалами все еще остаются люди. До сих пор неясно, что именно послужило причиной ЧП, однако специалисты исключили в качестве возможной причины обрушения взрыв.

Об обрушении четырехэтажного жилого дома на западе Стамбула стало известно ранее 2 июня.