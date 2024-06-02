Ребенок пострадал из-за падения ворот в Саратовской области

В Саратовской области ворота упали на семилетнего ребенка. Пострадавшего госпитализировали.

© Vse42.ru

В Калининске Саратовской области 31 мая во дворе одного из домов на улице 70 лет Октября на семилетнего ребенка упали незакрепленные ворота.

С полученными травмами пострадавшего госпитализировали.

В настоящее время по данному факту организована проверка

По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, сообщает прокуратура Саратовской области.

При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.