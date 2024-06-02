В Москве мужчина погиб после падения с электросамоката

Мужчина скончался после падения с электросамоката на востоке Москвы, сообщает MK.RU. Отмечается, что он скончался после того, как ударился головой об асфальт. Погибшему было 27 лет.

Инцидент произошел утром 1 июня на 5-й улице Соколиной Горы, расположенной в Восточном административном округе российской столицы. Пострадавшего экстренно госпитализировали после падения, однако врачам не удалось его спасти. Он скончался от полученных травм.

Ранее в Екатеринбурге 28-летняя местная жительница впала в кому после того, как упала с самоката. Инцидент произошел на улице Амундсена. Россиянка двигалась по тротуару на самокате, но не смогла справиться с управлением и упала. Пострадавшая была госпитализирована с травмами головы.

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До этого девушка на электросамокате угодила под автобус в Санкт-Петербурге. ДТП произошло на перекрестке бульвара Красных Зорь и улицы Бабушкина. Очевидец сообщил, что девушка лежала под автобусом и находилась в сознании. Скорая помощь прибыла на место происшествия примерно через семь минут. Свидетель предположил, что девушка получила травму головы. Люди помогли медикам сдвинуть автобус, чтобы освободить ее. При этом отмечается, что самокат почти полностью оказался под автомобилем.