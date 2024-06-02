Школьный психолог избила шестилетнюю дочь на детской площадке в Зеленограде

В Зеленограде школьный психолог избила шестилетнюю дочь на детской площадке из-за плохого поведения. Об этом сообщает в Telegram ИА «Регнум».

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По информации источника агентства, жалующуюся на боли девочку привезли в больницу. Врачи диагностировали у ребенка ушибы грудины, коленных суставов и предплечья. Медики сообщили об инциденте в полицию.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по окончании которой семья может встать на учет в ПДН. Кроме того, в отношении женщины могут возбудить административное дело за причинение телесных повреждений легкой степени.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберах мужчина ударил девочку в лицо и был избит прохожими.