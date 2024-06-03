От удара молнии в Чехии пострадали 18 человек

В Чехии в городе Либерец в результате удара молнии пострадали 18 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя скорой помощи Михаэля Георгиева.

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Молния ударила днем 2 июня в одном из парков города. Количество пострадавших включает пятерых детей, семь человек находятся в тяжелом состоянии. 15 человек разместили в городской больнице Либерец, двоих в больнице соседнего города Яблонец-над-Нисоу, один человек доставлен на вертолете в больницу Праги.

Несколько пострадавших потеряли сознание, медики помогали им на месте происшествия. По словам Георгиева, врачи действовали из возможности людей после удара молнии получить ожоги, могли также возникнуть серьезные сердечные аритмии.