Чиновник погиб при детонации боеприпаса в российском регионе

Погиб заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко в Белгородской области. Смерть произошла в результате детонации боеприпаса. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

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— В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса, погиб Игорь Викторович Нечипоренко. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье и близким. Мы окажем семье всю помощь, чтобы поддержать их в этой тяжелой ситуации, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также ранен глава района Николай Нестеров, Андрей Веденин, глава Мелиховского сельского поселения, и глава Шляховского сельского поселения Игорь Шевляков. Все они получили незначительные ранения.

Медицинская помощь им уже оказаны. Все главы находятся на своих рабочих местах.

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Система ПВО сработала 2 июня над Белгородом и Белгородским районом. Несколько воздушных целей было сбито. Также были уничтожены БПЛА в Курской области и над акваторией Азовского моря.