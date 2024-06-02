В Приморье женщина бросила в такси шестимесячного младенца и скрылась

В Находке женщина оставила шестимесячного младенца в такси и скрылась, ребенка передали в дом малютки. Об этом сообщает УМВД Приморского края в Telegram-канале.

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Инцидент произошел в Находке, 37-летняя женщина ехала в такси с полугодовалым младенцем. Во дворах жилых домов по улице Пограничной, пассажирка попросила водителя остановиться, оставила ребенка в машине и пообещала вернуться через 10 минут.

Шофер не дождался пассажирки и вызвал полицию, ребенка передали в дом малютки. Полиция разыскивает женщину, по словам водителя такси, она скрылась в лесном массиве.

До этого сообщалось, что в Химках сотрудники Росгвардии нашли во дворе жилого дома младенца, плачущий ребенок лежал на скамейке, рядом с ним находился мужчина, который никак не реагировал на беспокойство ребенка. Россиянин рассказал, что это младенец его знакомой, пьяная женщина вышла с ним на прогулку, оставила сына на скамейке и вернулась домой. Стражи правопорядка отогрели 10-месячного мальчика в служебном автомобиле и вызвали скорую помощь. Ребенка вместе с сопровождающим доставили в отдел полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.