Россиянин укусил за ухо клиента фастфуда в ожидании заказа

Житель Стерлитамака укусил за ухо клиента фастфуда, пока стоял в очереди за заказом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Мужчина с двумя банками в задних карманах разозлился из-за слишком долгого, по его мнению, ожидания заказа. Один из посетителей сделал замечание возмутителю спокойствия, после чего получил пощечину.

Началась драка, в ходе которой дебошир бросил оппонента через бедро и укусил за ухо. Успокоить клиента смогли прибывшие на место полицейские.

Ранее священник из США укусил женщину за руку во время воскресной службы. Мужчина пытался «засунуть» ей в рот облатку после того, как расстроился из-за невыполненных условий для причастия. Прихожанка заявила, что он схватил ее и укусил за руку, когда она пыталась взять облатку из его рук.