В Бурятии машинисты поезда сняли, как им с риском для жизни приходится преодолевать участок, где бушуют природные пожары, сообщает «МИР 24».

Видимость во время движения почти нулевая, все в дыму. Это Муйский район республики, там находится эпицентр возгорания. Огнем охвачено почти 30 тысяч гектаров. Пламя продолжает распространяться. К тушению привлечена авиация. На помощь прибыли сотрудники МЧС и лесоохраны со всей республики. Возгорания обнаружены и в других районах. С 26 мая в Бурятии введен полный запрет на посещение лесов.