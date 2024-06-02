По делу «Крокуса» проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы, ещё двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

© РИА Новости / Григорий Сысоев

Как пишет РИА Новости, об этом сказано в тексте постановления суда в отношении четырёх обвиняемых.

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Отмечается, что в качестве обвиняемых привлечено 20 лиц, в отношении 18 судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также в отношении двух человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.