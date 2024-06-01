В США арестовали китайцев, сдававших в Apple фейковые iPhone из Китая

В США арестовали пятерых граждан Китая, промышлявших возвратом фейковых iPhone в магазины после покупки оригинальных смартфонов. Мошенники смогли обмануть Apple на $12 млн, говорится на сайте министерства юстиции США.

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Мошенническая схема заключалась в том, что обвиняемые сдавали внешне неотличимые от настоящих фейковые iPhone в магазины Apple по гарантии с требованием замены. Apple выдавала мошенникам новые устройства, которые они затем продавали.

Утверждается, что такая операция проводилась 16 тысяч раз, в связи с чем Apple понесла не менее $12,3 млн убытков (около 1,1 млрд руб.). За все время мошенники смогли заменить тысячи iPhone, iPad и других гаджетов Apple.

По данным следствия, преступники использовали эту схему с декабря 2014 по март 2024 года, а все их действия координировались из Китая, откуда они получали поддельные устройства.

Фальшивым гаджетам присваивались идентификационные номера, украденные у реальных людей, у которых была активная гарантия AppleCare. Предполагается, что из-за действий мошенников настоящие пользователи могли потерять свою гарантию. Чтобы скрыть свои следы, обвиняемые обращались в разные магазины Apple по всей Калифорнии, посещая до десяти точек в один день.

На данный момент дело направлено на судебное разбирательство.