Двое мужичин получили ножевые ранения в ходе конфликта в Москве

В жилом доме, расположенном на улице Свободы на северо-западе столицы, произошел конфликт между тремя мужчинами. В ходе потасовки двое из них получили ножевые ранения, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Пострадавшие госпитализированы. Фигурант задержан, — отметила она.

Тушинская межрайонная прокуратура устанавливает все детали происшествия, а также занимается привлечением нападавшего к уголовной ответственности.

Накануне ГСУ СК РФ по Московской области предъявил жителю Сергиева Посада обвинение в убийстве работницы трапезной. Суд ходатайствовал об аресте мужчины, обвиняемый пробудет под стражей до 30 июля.

30 мая мужчина напал на сотрудницу трапезной, нанеся ей 13 ножевых ранения. Женщина скончалась до приезда врачей от полученных травм.