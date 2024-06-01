Еще один природный пожар в Ростовской области охватил 43,2 гектара

В Ростовской области лесной пожар бушует на площади в 43,2 гектара. На месте работают более 400 специалистов, которые борются с огнем. Пожар возник, предположительно, из-за удара молнии в лесную подстилку, сообщает РИА «Новости».

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Пламя охватило Тарасовский район. Для ликвидации огня специалисты задействовали около 120 единиц техники. В их число вошел вертолет МЧС России, совершивший уже 12 сбросов, общий объем которых составил 42 тонны.

Ранее в Тарасовском районе Ростовской области загорелась лесная подстилка. Изначально огонь занимал 30 гектаров, но позже распространился на 63 гектара. Тушением занимались более 100 человек, была привлечена авиация МЧС.