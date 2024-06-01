Во Владимирской области загорелся цех на площади 2,5 тыс. кв. м

Пожар произошел в цехе по производству шпона для фанеры во Владимирской области на площади 2,5 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Во Владимирской области ликвидируют пожар на деревообрабатывающем предприятии. Горят второй этаж и крыша цеха по производству шпона для фанеры в деревне Сергеиха Камешковского района", - сказали в ведомстве.

Площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. м. В МЧС сообщили о локализации пожара, затем - о ликвидации.

В новость внесены изменения (20:24 мск) - добавлена информация о ликвидации возгорания.