$90.19+0.4097.79+0.66
Войти в почту

Школьница упала с высоты и сломала позвоночник на турсборах в Ленобласти

В Ленинградской области выпускница седьмого класса сломала позвоночник, упав с высоты на туристических сборах, ее госпитализировали, сообщает телеканал «78». По его данным, девочка сорвалась с каната, когда преодолевала переправу во время тренировки. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Школьница упала с высоты и сломала позвоночник на турсборах в Ленобласти
© РИА Новости

Инцидент произошел 30 мая на берегу реки Вуоксы возле поселка Лосево, где проходил туристический сбор выпускников седьмого класса одного из лицеев. Девочка сорвалась с каната во время тренировочной переправы и упала с высоты нескольких метров. Страховочный карабин ее не удержал, поскольку был застегнут с нарушением правил.

Организаторы сборов решили сами отвезти девочку в больницу, опасаясь, что медики будут долго добираться до места проведения сборов. Девочке диагностировали переломы поясничного, грудного отделов позвоночника и левой руки. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

1 июня стало известно, что сотрудники правоохранительных органов возбудили по данному факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кто выступает подозреваемым, не уточняется.

В городе Салавате Республики Башкортостан местный житель упал с высоты на скамейку, стоящую возле подъезда, и остался жив. Инцидент был заснят на камеру внешнего видеонаблюдения, которая установлена на одном из домов по улице Ключевой.

Происшествия