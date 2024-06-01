Школьница упала с высоты и сломала позвоночник на турсборах в Ленобласти

В Ленинградской области выпускница седьмого класса сломала позвоночник, упав с высоты на туристических сборах, ее госпитализировали, сообщает телеканал «78». По его данным, девочка сорвалась с каната, когда преодолевала переправу во время тренировки. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел 30 мая на берегу реки Вуоксы возле поселка Лосево, где проходил туристический сбор выпускников седьмого класса одного из лицеев. Девочка сорвалась с каната во время тренировочной переправы и упала с высоты нескольких метров. Страховочный карабин ее не удержал, поскольку был застегнут с нарушением правил.

Организаторы сборов решили сами отвезти девочку в больницу, опасаясь, что медики будут долго добираться до места проведения сборов. Девочке диагностировали переломы поясничного, грудного отделов позвоночника и левой руки. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

1 июня стало известно, что сотрудники правоохранительных органов возбудили по данному факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кто выступает подозреваемым, не уточняется.

В городе Салавате Республики Башкортостан местный житель упал с высоты на скамейку, стоящую возле подъезда, и остался жив. Инцидент был заснят на камеру внешнего видеонаблюдения, которая установлена на одном из домов по улице Ключевой.