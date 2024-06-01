На Украине заявили о критическом состоянии Днепрогэс

Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, находится в критическом состоянии после взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.

© SNCH / CC BY-SA 4.0

"В данный момент в критическом состоянии находится Днепрогэс", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Зеленский назвал последствия заморозки конфликта на Украине

В ночь на субботу сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где расположена Днепрогэс. Движение по плотине перекрыто.