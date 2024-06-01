На Украине заявили о критическом состоянии Днепрогэс
Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, находится в критическом состоянии после взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.
"В данный момент в критическом состоянии находится Днепрогэс", - сказал он в эфире телеканала "Рада".
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В ночь на субботу сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где расположена Днепрогэс. Движение по плотине перекрыто.