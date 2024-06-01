Свыше 1700 человек признали потерпевшими после теракта в «Крокусе»

Порядка 1700 человек признали потерпевшими в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом в субботу, 1 июня, свидетельствует постановления об арестах обвиняемых.

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Из опубликованных документов следует, что более 1700 человек признаны потерпевшими и допрошены в соответствующем порядке. В качестве свидетелей были привлечены порядка 800 человек. Сотрудники правоохранительных органов провели 20 обысков, 65 осмотров и назначили 650 различных судебных экспертиз.

Помимо этого, Следственный комитет сделал запросы о помощи в три иностранных государства и восемь запросов по правовой поддержке.

— Каких-либо данных, свидетельствующих о неэффективной организации расследования, в представленных суду материалах не содержится и стороной защиты в судебном заседании не представлено, — приводит текст постановления ТАСС.

31 мая СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Данных о подозреваемых по факту совершения преступления не сообщалось.