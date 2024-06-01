Стало известно, сколько человек арестовали по делу о теракте в "Крокусе"

Суд в Москве арестовал 18 человек по обвинению в причастости к нападению террористов на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Об этом говорится в постановлении Басманного суда об аресте фигурантов дела, с которым ознакомился ТАСС.

"По уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены 20 лиц, в отношении 18 судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 2 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которые неоднократно допрошены по обстоятельствам инкриминируемого преступления", - указано в документе.

Согласно постановлению, после атаки на "Крокус" возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности терроистической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, следователи обвиняют фигурантов в участии в деятельности запрещенной организации "Вилаят Хорасан" (является частью террористической организации "Исламское государство", также запрещенной в РФ).

Также в одно производство с указанными выше делами объединено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).

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Кроме того, вскоре после теракта было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). По ней предъявили обвинение начальнику пожарной охраны "Крокуса" и ответственному за противопожарную безопасность этого объекта.