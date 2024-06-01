Движение в районе ДнепроГЭС перекрыли из-за взрывов в Запорожье

Движение в районе ДнепроГЭС перекрыли из-за взрывов в подконтрольном Украине Запорожье. Об этом в субботу, 1 июня, пишет РБК со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.

© SNCH / CC BY-SA 4.0

Вблизи станции перекрыли дорогу. По информации сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, есть прилеты ракет по местам, используемым Вооруженными силами Украины для ведения боевых действий, передает издание.

24 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Украина открыла все шлюзы на Днепропетровской ГЭС. По его словам, большое затопление населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, но острова в дельте Днепра могут подвергнуться затоплению.

В конце марта Днепровская гидроэлектростанция остановила работу из-за серьезных повреждений. ДнепроГЭС состоит из двух станций: ГЭС-1 и ГЭС-2. В результате попадания в станцию ракет произошла масштабная утечка нефтепродуктов в Днепр. Вторая станция находилась в критическом состоянии. Была повреждена опора и разбиты подкрановые балки.