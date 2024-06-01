Десятимесячную девочку изнасиловали в Серпухове

В Серпухове госпитализирована 10-месячная девочка с разрывами органов малого таза, ребенка могли изнасиловать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, инцидент произошел в подмосковном Серпухове, травмы на теле 10-месячной девочки обнаружила бабушка. Ребенок госпитализирован с разрывом органов малого таза, девочка могла подвергнуться изнасилованию.

Родственники не знают, кто мог надругаться над ребенком.

До этого сообщалось, что в Подмосковье мужчину задержали за изнасилование четырехлетней девочки. 41-летний местный житель встретил возле подъезда четырехлетнюю дочь своих знакомых, после чего заманил ее к себе домой и изнасиловал. После этого он заметил на лавке 12-летнюю сестру пострадавшей и стал ее домогаться. Девочке удалось сбежать, она рассказала обо всем родителям, так же поступила младшая. Семья обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали, в отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Сам фигурант сознался в содеянном.