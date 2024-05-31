Сбой на Сокольнической линии метро в Москве произошел из-за технической неисправности. Об этом сообщает столичный «Дептранс».

Уточняется, что сбой произошел на участке от «Университета» до «Парка культуры».

«Причина — небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки», — говорится в тексте.

В результате инцидента никто не пострадал, добавили в «Дептрансе».

Согласно информации «Известий», от состава в районе станции «Воробьевы горы» отлетела деталь, которая попала в токоприемник, вызвав короткое замыкание с задымлением. Всех пассажиров эвакуировали по туннелю.

В связи с произошедшим были увеличены интервалы движения на юго-западном участке Сокольнической линии. На участке от «Университета» до «Парка культуры» составы не идут.