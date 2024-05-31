В Подмосковье погибли два зацепера

Два подростка, зацепившиеся за электричку, погибли в подмосковном Щелково, сообщили в пресс-службе столичной межрегиональной транспортной прокуратуры. В настоящий момент проводится проверка по факту ЧП, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сегодня, 31 мая 2024 года, в вечернее время на станции Щелково смертельно травмированы граждане. Московско-Ярославской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — говорится в сообщении.

По данным MK.RU, один труп обнаружен на крыше электрички, второй — около железнодорожных путей. Сейчас также устанавливаются личности погибших.

Ранее в Москве зацепера ударило током на крыше электрички. Судя по опубликованному в Сети видео, инцидент произошел на одном из Московских центральных диаметров. Молодой человек коснулся пантографа, получил разряд током и упал на землю.

Появилось видео, как зацепера ударило током на крыше электрички в Москве

До этого в Подмосковье на крыше электрички на платформе Луговая Савеловского направления обнаружили тело зацепера. На время работы экстренных служб органов часть поездов была отменена, некоторые электрички ходили по укороченному маршруту.