Интенсивный ливень с грозой прошел в некоторых районах Москвы. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что наиболее интенсивные ливни с грозой зафиксировали на востоке, северо-востоке и севере Москвы. В результате непогоды там оказались затоплены автомобили.

На кадрах, опубликованных телеканалом, основной ущерб был нанесен транспортным средствам, которые находились на подземных парковках. Кроме того уровень воды оказался настолько высок, что пассажирам автобусов, пришлось ехать по щиколотку в воде.

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По прогнозам синоптиков, непогода в Москве сохранится до 23:00, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на Ставропольский край и Северный Кавказ обрушился мощный град с дождем.