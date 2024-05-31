На Ставрополье и Северный Кавказ обрушился мощный град с дождем

На города Ставропольского края и Северного Кавказа обрушился мощный град с дождем. В частности, под властью стихии оказались Пятигорск, Кисловодск и Черкесск.

Отмечается, что еще днем в Ставропольском крае столбики термометров были выше 30 градусов тепла, но уже к вечер погода испортилась и пошел сильный град. Сначала он обрушился на Кисловодск. На кадрах, публикуемых SHOT, можно увидеть, что дороги в городе на некоторое время превратились в реки.

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Затем непогода пришла в Пятигорск и Черкесск. Там также прошел

сильный дождь с градом размером с яблоко. Он побил стекла у машин, фасады зданий, а в одном из ТЦ даже пробил крышу. Также сообщается о поваленных деревьях.

Информации о пострадавших пока нет.