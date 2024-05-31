Следователи узнали о 17-й жертве маньяка по кличке Душитель

Следователи обнаружили 17-ю жертву серийного убийцы и насильника Владимира Миргорода, известного по кличке Душитель. Ей оказалась москвичка Лариса Терехова, которую мужчина убил в 2004 году. После открытия этого факта преступник вновь предстанет перед судом. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Количество жертв серийного маньяка по кличке Душитель выросло до 17», — передает telegram-канал.

Еще одной жертвой Миргорода оказалась москвичка Лариса Терехова, которую он були 20 лет назад. Мужчину уже отправили из колонии «Снежинка» в Хабаровске в СИЗО Москвы.

Владимир Миргород совершал свои преступления в Москве и Подмосковье в начале 2000-х годов. Работая водителем и развозя грузы для коммерческой фирмы, он использовал свое свободное время для совершения убийств. Миргород знакомился с женщинами на улице, предлагая шампанское и поездку на автомобиле, а затем совершал нападения.

Лариса Терехова, которой на тот момент было 32 года, оказалась 17-й жертвой Миргорода. Он напал на нее в апреле 2004 года возле дома на Лавочкина в районе Ховрино. Несмотря на отчаянное сопротивление, женщина не смогла отбиться от нападавшего. Маньяк изнасиловал и задушил ее, оставив тело неподалеку от места преступления. Долгое время следствие не могло связать убийство Тереховой с Миргородом, однако теперь это удалось. Серийный убийца вновь предстанет перед судом, где ответит за свои преступления.