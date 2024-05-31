Стали известны подробности об атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде

Украинский дрон врезался в многоквартирный дом в одном из спальных районов города Белгорода. О последствиях атаки в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Валентин Демидов. Газета.Ru

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате детонации дрона в пяти квартирах выбило окна, а в одной – сильно повредился балкон. Кроме того, обломки БПЛА посекли кровлю и стены летнего павильона на территории детского сада. При этом повреждения были зафиксированы и у одной машины. Москва24