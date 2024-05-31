Полиция нашла домогавшегося до российской девочки в лифте

Следователи проверят инцидент в лифте Новороссийска, где мужчина шлепнул девочку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей. До этого в Сети распространились кадры, на которых видно, как мужчина шлепает несовершеннолетнюю, выходящую из лифта вместе с сестрой. В материале отметили, что полиции удалось установить личность мужчины. Материалы будут переданы в Следственный комитет. Речь идет о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Ранее столичный главк СК РФ рассказал о происшествии в подъезде на северо-востоке Москвы. Очевидец помешал мужчине надругаться над девушкой. По информации следствия, уроженец Узбекистана начал знакомиться с 18-летней девушкой на улице Академика Комарова. Девушка отказала ему в знакомстве и зашла в подъезд своего дома. Фигурант забежал вслед за ней и на лестничной площадке попытался совершить действия сексуального характера.