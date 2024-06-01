ВСУ обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли село Беленькое Борисовского района Белгородской области. Повреждено семь частных жилых домовладений, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Беленькое Борисовского района. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в семи частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и хозпостройки", - написал он.
По данным главы региона, на месте работают оперативные службы, продолжается подомовой обход.