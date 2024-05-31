Смертельная ссора между сотрудниками ФСБ произошла в Калмыкии

В Калмыкии поссорились два сотрудника ФСБ. В результате один из них погиб.

Во вторник, 28 мая, в Республике Калмыкия 28-летний и 34-летний мужчины отдыхали в доме одного из них, который находится в поселке Комсомольский. Сообщается, что они вместе работали в ФСБ.

Между сослуживцами возник конфликт. В чем именно был спор, неизвестно. 28-летний житель Калмыкии взял охотничий карабин "Сайга" и пять раз выстрелил в сослуживца. Мужчина погиб на месте.

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Убийцу задержали, он оформил явку с повинной. СК по Калмыкии возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Сотруднику ФСБ грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал Baza.